Atalanta-Udinese 2 | 2| Kristensen e Davis non bastano per i 3 punti

Nella partita tra Atalanta e Udinese, terminata 2-2, Kristensen e Davis hanno segnato per l'Udinese, mentre Scamacca ha realizzato una doppietta per l'Atalanta. I bianconeri hanno concluso la gara con un punto dopo aver perso un vantaggio di 2-0, non riuscendo a conquistare la vittoria sul campo avversario.

L'Udinese manca una clamorosa vittoria sul campo dell'Atalanta. Dopo essere andati avanti per 2 a 0 i bianconeri si fanno rimontare dalla doppietta di Scamacca. Nonostante la botta poi la squadra di Runjaic regge l'urto e si merita il pareggio. Finisce in parità la sfida del New Balance Arena tra Atalanta e Udinese, valevole come anticipo della ventottesima giornata di campionato. La squadra ospite sblocca il match in chiusura al 1° tocco nell'area di rigore avversaria: angolo di Zaniolo e colpo di testa vincente di Kristensen. A inizio ripresa arriva il raddoppio di Davis, poi si sveglia Scamacca. L'Atalanta rimonta due gol all'Udinese e pareggia 2-2 ma perde, forse definitivamente, il treno Champions. La Dea va sotto con la rete. Il numero 9, dopo aver colpito un palo, rimonta il doppio svantaggio locale frutto dei gol bianconeri di Kristensen e Davis.