Per la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026, sono state annunciate le esibizioni di diversi artisti internazionali. Tra i nomi confermati ci sono Katy Perry, Tyla, LISA e Anitta, che si esibiranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’evento coinvolgerà artisti provenienti da diversi paesi e si svolgerà in tre diverse nazioni, seguendo le tradizioni delle ultime edizioni del torneo.

La FIFA World Cup 2026 ha ingaggiato una schiera di star per le sue cerimonie di apertura, da Katy Perry a Tyla, LISA e Anitta, che si esibiranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Katy Perry sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Mondiali a Los Angeles, prima della prima partita della nazionale statunitense contro il Paraguay, il 12 giugno. Anche Future sarà sul palco del SoFi Stadium insieme al DJ Sanjoy. Spostandoci a Toronto, dove il Canada affronterà la Bosnia, sempre il 12 giugno, Michael Bublé canterà insieme ad Alessia Cara e Alanis Morissette. The Athletic ha menzionato altri artisti canadesi che prenderanno parte ai festeggiamenti, senza però collegarli direttamente all’esibizione principale, tra cui Jessie Reyez, Nora Fatehi e William Prince.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Katy Perry, Future, LISA, Alanis Morissette e molti altri si esibiranno alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026

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Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Katy Perry e Lisa BLACKPINK pronte a scatenare la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo 2026.

U.S. World Cup Opening Ceremony: Katy Perry, Future, More to PerformFIFA will feature a star-powered lineup of performances at the opening games featuring hosts Canada, Mexico and the U.S. msn.com

Katy Perry, Future & LISA to Perform at World Cup Opening CeremoniesAnitta, Michael Bublé, Alessia Cara and Jessie Reyez will also perform. msn.com