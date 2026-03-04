La Germania si accoda ad altri Paesi nei boicottaggi alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina

La Germania ha deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, seguendo l’esempio di altri Paesi. Nel Medio Oriente, invece, i conflitti si intensificano e il bilancio delle vittime continua ad aumentare, mentre lo sport si interroga sul proprio ruolo in un contesto di crescente violenza. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

In un Medio Oriente nuovamente precipitato in una spirale di violenza, con il riaccendersi dei conflitti e un bilancio umano che si aggrava di giorno in giorno, lo sport torna a interrogarsi sul proprio ruolo. Le immagini che arrivano dalle aree di crisi si intrecciano, inevitabilmente, con l'avvicinarsi delle grandi manifestazioni internazionali, chiamate ancora una volta a misurarsi con le tensioni della geopolitica. Nel comunicato si richiama anche la Risoluzione sulla Tregua Olimpica, adottata dagli Stati membri delle Nazioni Unite in occasione di ogni edizione dei Giochi. Il CIO, osservatore permanente presso l'ONU, ha tuttavia precisato di non avere strumenti per imporne l'attuazione, competenza che resta in capo al sistema delle Nazioni Unite.