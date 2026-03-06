Alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi ci saranno molti assenti
Alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi molti paesi hanno deciso di non partecipare. La scelta riguarda in particolare alcuni stati che hanno annunciato il loro boicottaggio a causa della presenza di Russia e Bielorussia, le cui bandiere e inni ufficiali saranno comunque mostrati durante l’evento. La decisione coinvolge più nazioni e rappresenta un momento di tensione tra le organizzazioni sportive e le adesioni ufficiali.
Diversi paesi la boicottano per la presenza di Russia e Bielorussia con bandiera e inni ufficiali, e in più ci sono problemi all'apparenza logistici La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, programmata per le 20:00 di venerdì all’arena di Verona, sarà molto meno partecipata del previsto perché mancheranno atleti e rappresentanti di Stato. Il motivo è soprattutto politico: alcuni governi hanno deciso di boicottare l’evento in segno di protesta, perché il comitato paralimpico internazionale ha permesso a sei atleti russi e quattro bielorussi di partecipare ai Giochi rappresentando i propri paesi. Alla cerimonia mancheranno anche gli atleti che fanno da portabandiera, per motivi formalmente logistici, ma che molto probabilmente hanno a che fare sempre con il boicottaggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it
