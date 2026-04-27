? Cosa sapere Katia Follesa debutta con lo spettacolo No vabbè mi adoro sabato 9 maggio a Bergamo.. L'evento alla ChorusLife Arena segna il passaggio della comica al progetto solista.. Sabato 9 maggio alle ore 21 la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà Katia Follesa per il suo nuovo spettacolo dal titolo No vabbè mi adoro. La comica e conduttrice televisiva si presenterà sul palcoscenico della struttura bergamasca per un appuntamento che segna una svolta nella sua carriera professionale. Il debutto solista tra estetica e comicità. Per la prima volta l’artista salirà da sola sul palco con un progetto che mette al centro la propria identità. Katia Follesa ha spiegato come il percorso iniziato attraverso le sfilate e i vari shooting fotografici abbia influenzato la percezione pubblica della sua figura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Katia Follesa a Bergamo: il debutto solista che sfida i pregiudizi

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