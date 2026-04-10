Patty Pravo compie 78 anni | Portarla a Terni significa regalare alla città un’emozione unica

Il 18 marzo, l’Associazione Terni Città Futura ha annunciato che Patty Pravo sarà l’ospite dell’evento Tributo d’Autore in estate, in occasione del suo 78º compleanno. La cantante è considerata una figura che continua a emozionare e sorprendere nel corso degli anni. Michele Rossi, rappresentante dell’associazione, ha dichiarato che portare Patty Pravo a Terni rappresenta un regalo speciale per la città.

“Una leggenda che continua a emozionare, sorprendere e ispirare, ieri come oggi”. Lo scorso 18 marzo l’Associazione Terni Città Futura – nella persona di Michele Rossi – ha annunciato l’ospite estivo del Tributo d’Autore. La cantante ha compiuto 78 anni: “Portati con straordinaria eleganza ed. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

9 aprile, Patty Pravo compie 78 anni: “Amo Firenze, avevo casa alla Romola”Firenze, 9 aprile 2026 – Nel giorno del suo 78esimo compleanno, Patty Pravo torna al centro della scena con un ritratto che ne celebra arte, identità...

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Patty Pravo - intervista “L’ora della verità” 1969

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Patty Pravo compie 78 anni: Amo Firenze, avevo casa alla RomolaNicoletta Strambelli festeggia il 9 aprile e ha scelto il teatro Verdi fiorentino per la data inaugurale dell’Opera Tour. E oggi su Rai 5 va in onda l’omaggio all’ex ragazza del Piper ... lanazione.it

Patty Pravo, l'attico che le ha fatto amare Milano e l'appartamento non banale a Roma: lo studio creativo e la terrazza con vista mozzafiatoNel giorno in cui Patty Pravo compie 78 anni, il racconto passa anche dai luoghi in cui ha vissuto. Case molto diverse tra loro, ma accomunate da uno stile riconoscibile, personale, mai ... leggo.it

“Ma figurati!” -Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Patty Pravo rivedendola a Che Tempo Che Fa con Cristiano Malgioglio - facebook.com facebook

Patty Pravo - "Se perdo te" (1967), cover del brano "The Time Has Come", musica di Paul Korda e testo italiano di Sergio Bardotti x.com