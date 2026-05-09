Alla vigilia della Festa della Mamma, tra ricordi degli anni Ottanta, momenti di karaoke e riferimenti politici, si è diffusa una performance in cui una cantante interpreta un brano intitolato “Nanà Super Girl”. La canzone include una dedica rivolta a tutte le mamme d’Italia, che vengono celebrate come vere e proprie supereroine. L’evento ha attirato l’attenzione sui social e ha suscitato commenti di vario tipo.

Alla vigilia della Festa della Mamma, tra nostalgia anni ’80, karaoke e politica, spunta una dedica inattesa. A impugnare il microfono è stata Giovanna Ianniello, vicedirettrice del Secolo d’Italia ed ex storica portavoce di Giorgia Meloni, che ha scelto di intonare la celebre sigla di “Nanà Super Girl” trasformandola in un omaggio a tutte le mamme italiane, compresa la presidente del Consiglio. Una dedica alle mamme. L’occasione è stata l’incontro con il “Karaoke Reporter” Dejan Cetnikovic di Radio Rock, che l’ha intercettata a Roma alla vigilia della ricorrenza. Microfono in mano e sorriso complice, Ianniello si è lasciata andare sulle note del cartone animato cult, simbolo di una generazione cresciuta tra pomeriggi davanti alla tv e melodie rimaste nella memoria collettiva.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Karaoke e politica pop: Giovanna Ianniello canta “Nanà Super Girl” e incorona tutte le mamme d’Italia come vere supereroine

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