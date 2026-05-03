Negli ultimi anni, il karaoke, un passatempo tipico degli anni Novanta, ha acquisito una nuova veste, diventando un’attività più raffinata e alla moda. Ora si svolge spesso in locali con atmosfere asiatiche e accompagnato da cocktail d’autore. La scena si presenta come un momento di svago condiviso, con le persone che si esibiscono cantando le proprie canzoni preferite davanti a uno schermo, mentre la musica riempie l’ambiente.

Sgolarsi in compagnia, con le parole delle canzoni che scorrono su uno schermo e la musica sparata a palla nell’ambiente dove avviene il rito. Il karaoke è ancora questo? Panta rei, diceva Eraclito, tutto scorre, tutto cambia, dagli imperi alle istituzioni, allo stare insieme per un compleanno, una promozione, una rimpatriata tra amici. Cantare senza preoccuparsi delle stonature, di non sapere le parole, e nel frattempo bere e mangiare, sulle prime può creare imbarazzo, ma presto si allentano le cravatte e tutti, il collega impettito, l’amica musona, il fidanzato timido, si sciolgono nel divertimento. Il karaoke, invenzione giapponese, non è antico come altre arti nipponiche: risale agli anni Settanta e ha un padre, il musicista Daisuke Inoue di Kyoto, che mise a punto il primo apparecchio da installare nei locali.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Karaoke, il rito pop anni Novanta è diventato chic: ora si canta tra atmosfere asiatiche e cocktail d’autore

KARAOKE ANNI 90 AL TERZO TEMPO IL 13/03/2026 - DJ GIOVANNI ANNESE #djset #anni708090 #party

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