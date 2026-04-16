Energia Kamel Ghribi | Disuguaglianza energetica priorità per leader globali

Un rappresentante internazionale ha sottolineato come la disuguaglianza nell'accesso all'energia debba essere affrontata con urgenza dai leader mondiali. Secondo quanto dichiarato, questa problematica non riguarda solo alcune regioni, ma rappresenta un elemento fondamentale per assicurare salute, istruzione, sicurezza e possibilità di sviluppo economico a livello globale. La questione viene posta come prioritaria in ambito di politiche energetiche e di cooperazione internazionale.

La disuguaglianza nell’accesso all’energia deve diventare una priorità per i leader globali, poiché non si tratta di un privilegio riservato a determinate aree, ma di una condizione essenziale per garantire salute, istruzione, sicurezza e opportunità economiche. È quanto sottolinea Kamel Ghribi, presidente del Gruppo ospedaliero San Donato (GSD) e del gruppo GKSD Holding, in un intervento pubblicato su energychamber.org. Secondo Ghribi, milioni di famiglie, scuole, cliniche e piccole imprese nel mondo continuano a non avere accesso a un’elettricità affidabile e a costi sostenibili. In Africa, evidenziano i dati delle Nazioni Unite, circa 600 milioni di persone sono ancora prive di elettricità, con ripercussioni dirette sulla qualità della vita, sull’istruzione e sulle prospettive economiche.🔗 Leggi su Follow.it

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