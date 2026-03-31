Il Gruppo San Donato, fondato nel 1957, ha annunciato la gestione di un nuovo ospedale al Cairo per i prossimi 15 anni. Questa decisione rappresenta un passo avanti nella collaborazione tra Egitto e Italia nel settore sanitario. Il gruppo, riconosciuto come leader nel settore privato, continuerà a operare in questa struttura, rafforzando la presenza internazionale nel settore della sanità privata.

Si rafforza la cooperazione tra Egitto e Italia in sanità. Protagonista, ancora una volta, il Gruppo San Donato, fondato nel 1957 e oggi primo fra le ‘sette sorelle della sanità privata’. È stato firmato infatti un accordo di cooperazione sanitaria tra il Gruppo GKSD, Gruppo San Donato e il ministero della Salute egiziano per lo sviluppo del New Heliopolis Hospital che sta sorgendo al Cairo e aprirà i battenti nel 2027. La firma. L’accordo, sottoscritto ieri durante l’Egyps Egypt Energy Show tenutosi al Cairo, porta la firma di Kamel Ghribi, presidente del Gruppo GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato, e Ahmed Mostafa, presidente dell’Organizzazione per l’Assicurazione Sanitaria dell’Egitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Gruppo San Donato gestirà per 15 anni un nuovo ospedale al Cairo

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