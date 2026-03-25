La Juventus si trova in difficoltà, mentre il difensore Kalulu potrebbe lasciare la squadra. Le ultime notizie indicano che ci sono possibilità di trasferimento del calciatore in una nuova destinazione. Luciano Spalletti e i tifosi bianconeri devono affrontare questa situazione, che riguarda il futuro del giocatore. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata comunicata.

Pessime notizie per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi della Juve: ecco le ultime sul futuro di Kalulu. Una clamorosa voce di calciomercato scuote la Juventus in questa sosta per le Nazionali. Pierre Kalulu, reduce da oltre metà stagione davvero importante a Torino, potrebbe dire addio ai bianconeri al termine della stagione in corso. Spalletti stravede per l’ex Milan, ma le cose sembrano destinate a prendere un’altra piega in caso di proposta indecente. I calciatori della Juve (Ansa) – Calciomercato.it Proprio così perché – secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’ – Liverpool e Manchester United avrebbero intenzione di fare follie per il cartellino del difensore francese classe 2000. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve all’angolo, prendono Kalulu: spunta la destinazione

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