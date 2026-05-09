Kalulu a Dazn | Peccato per il gol annullato Per il quarto posto basta vincere le prossime due

Dopo la partita tra Lecce e Juventus, Kalulu è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l’incontro. Ha espresso rammarico per il gol annullato e ha sottolineato che, per conquistare il quarto posto, sarà necessario vincere le prossime due partite. Le sue parole sono state concentrate sulla gara appena conclusa e sulle sfide future, senza ulteriori considerazioni.

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di Francesco Spagnolo Kalulu ai microfoni di Dazn nel post partita di Lecce Juve ha parlato della partita commentando la vittoria, ma anche il quarto posto. Le dichiarazioni. Nel post partita di Lecce Juventus, Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. GOL ANNULLATO – « Peccato, ho appena visto che era per pochissimo, sentivo che c’era qualcosa di strano, non l’ho fatto fino alla fine ». CHAMPIONS – « A questo punto ci pensiamo pochissimo, basta la vittoria, poi dormi bene, domani guarderò mio fratello giocare, non guarderò gli altri, perché abbiamo vinto e sei molto più sereno ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PARTITE FRATELLI – « Devo guardare domani una partita in Cina, spero che vincano, è così la mia domenica ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu a Dazn: «Peccato per il gol annullato. Per il quarto posto basta vincere le prossime due» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juventus, basta un gol di Boga: 1-0 all’Udinese e quarto posto in classificaLa Juventus conquista tre punti pesanti alla Dacia Arena, battendo l’Udinese 1-0 nella 29ª giornata di campionato. Leggi anche: Lecce-Juventus, gol annullato a Kalulu: era fuorigioco di Vlahovic?