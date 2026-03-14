Juventus basta un gol di Boga | 1-0 all’Udinese e quarto posto in classifica

La Juventus ha vinto 1-0 contro l’Udinese alla Dacia Arena, grazie a un gol di Boga nella 29ª giornata di campionato. La vittoria permette ai bianconeri di salire al quarto posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato stretto, con la Juventus che ha ottenuto tre punti fondamentali.

La Juventus conquista tre punti pesanti alla Dacia Arena, battendo l’ Udinese 1-0 nella 29ª giornata di campionato. Dopo il successo contro il Pisa, la squadra di Luciano Spalletti trova un’altra vittoria importante su un campo tradizionalmente ostico e chiude il sabato al quarto posto con 53 punti, in attesa della sfida tra Como e Roma. Decisivo il gol segnato nel primo tempo da Jeremie Boga, al termine di una manovra ben costruita che ha premiato la scelta tattica dell’allenatore bianconero. La mossa tattica di Spalletti e il gol di Boga. Per la trasferta di Udine, Spalletti sorprende tutti scegliendo il falso nueve e lasciando inizialmente in panchina David, inserito solo nel recupero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Juventus, basta un gol di Boga: 1-0 all’Udinese e quarto posto in classifica Articoli correlati Udinese-Juventus 0-1, ai bianconeri basta il gol di BogaUdine, 14 marzo 2026 - La Juventus ha espugnato il Bluenergy Stadium di misura, nel corso della 29^ giornata di Serie A. Leggi anche: Udinese sorprende la Roma con un gol nel primo tempo, che scivola al quarto posto in classifica. La JUVE torna a VINCERE: Juve-Udinese 3-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Una raccolta di contenuti su Juventus basta un gol di Boga 1 0... Temi più discussi: Juve, 4 gol: il regalo più bello per Spalletti; Guizzo Licina e gol Puczka, ma alla Juve non basta: Next Gen ko con la Vis Pesaro; Champions League, il Galatasaray batte 1-0 il Liverpool con Lemina; Primavera 1. Il Genoa capitola in casa della Juventus, tris bianconero nel primo tempo. Juventus, basta un gol di Boga: 1-0 all’Udinese e quarto posto in classificaLa Juventus conquista tre punti pesanti alla Dacia Arena, battendo l’Udinese 1-0 nella 29ª giornata di campionato. Dopo il successo contro il Pisa, la squadra ... thesocialpost.it Basta un goal di Boga contro l'Udinese: passa la Juventus 1-0, Spalletti torna al quarto postoLa Juventus torna a vincere il campionato dopo il buio periodo trascorso a cavallo fra le sfide valide per i playoff di Champions League che hanno sancito l'eliminazione dalla massima competizione per ... calciomercato.com #Spalletti esulta, balzo Champions per la #Juventus grazie a #Boga e #Yildiz Le pagelle di #UdineseJuve: l'ivoriano ancora decisivo, il numero delizia la platea. #Zaniolo stecca, #Okoye non basta @GiokerMusso x.com SERIE A | Colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Como-Roma. Rete decisiva di Boga per l'1-0, ma dominio assoluto con tante chance divorate #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/14/serie-a-udinese-juventus-in-campo-0- - facebook.com facebook