Juventus Women | i calcoli per la Champions League e le prime mosse di mercato – VIDEO di Mauro Munno

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra femminile di una delle principali società calcistiche sta pianificando le prossime mosse di mercato dopo aver ottenuto una vittoria importante che la avvicina alla qualificazione in Champions League. La dirigenza sta facendo i calcoli necessari per confermare la propria posizione in classifica e discutendo le strategie da adottare per rafforzare la rosa. Un video analizza i dettagli di questa fase di pianificazione e i primi interventi in vista della prossima stagione.

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di Mauro Munno Juventus Women, la dirigenza prepara le nuove mosse di mercato dopo il fondamentale successo che avvicina il traguardo europeo. La  Juventus Women  si avvicina a grandi passi verso il proprio obiettivo stagionale, dimostrando grandissima compattezza. Dopo la vitale e bellissima affermazione ottenuta contro il Napoli, il traguardo è davvero a un soffio. Alle ragazze basterà infatti conquistare un solo prezioso punto nelle ultime due giornate di campionato per avere la certezza aritmetica del  terzo posto  in classifica. Questa importantissima posizione garantisce il meritato accesso alla prossima edizione della massima competizione europea più ambita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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