Juventus Women | i calcoli per la Champions League e le prime mosse di mercato – VIDEO di Mauro Munno

La squadra femminile di una delle principali società calcistiche sta pianificando le prossime mosse di mercato dopo aver ottenuto una vittoria importante che la avvicina alla qualificazione in Champions League. La dirigenza sta facendo i calcoli necessari per confermare la propria posizione in classifica e discutendo le strategie da adottare per rafforzare la rosa. Un video analizza i dettagli di questa fase di pianificazione e i primi interventi in vista della prossima stagione.

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