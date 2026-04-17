In attesa di un evento a Venaria, si parla del futuro di Girelli, calciatrice della Juventus Women. Mauro Munno ha realizzato un video per il format JWomen Zone di JuventusNews24, in cui si affronta questa questione. La discussione riguarda le possibili decisioni che riguardano la sua collaborazione con la squadra. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle intenzioni di Girelli o sulla situazione contrattuale.

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© Juventusnews24.com - Juventus Women: aspettando Venaria, la verità sul futuro di Girelli – VIDEO di Mauro Munno

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