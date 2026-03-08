Juventus tentativo per Kayode del Brentford | il terzino italiano nel taccuino dei bianconeri

La Juventus ha mostrato interesse per Michael Kayode, esterno destro del Brentford, e nelle ultime ore si è avvicinata al giocatore. La società bianconera ha inserito il nome del terzino italiano tra quelli monitorati, senza confermare ancora ufficialmente trattative in corso. La notizia arriva dopo che le parti hanno avviato i primi contatti.

Nelle ultime ore la Juventus sembrerebbe aver mosso i primi passi verso Michael Kayode, esterno destro del Brentford. In vista della prossima sessione di mercato, la Vecchia Signora si inserisce nella corsa al gioiello italiano, con l’obiettivo di rinforzare la fascia laterale destra. Kayode, tra la crescita a Firenze e il consacramento in Premier League. Cresciuto proprio nelle giovanili della Juventus, il classe 2004 è uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. L’italiano ha mostrato le sue doti fisiche e atletiche fin dalla stagione 202021 in Serie D al Gozzano, realizzando 2 gol e 2 assist. In seguito, Kayode è atterrato a Firenze, dove ha percorso inizialmente la strada delle categorie Under, per poi inserirsi pienamente in prima squadra nell’annata 202223. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

