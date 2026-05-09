La Juventus si appresta a affrontare la trasferta a Lecce in un match decisivo per la qualificazione europea. Secondo quanto riportato, il tecnico sta valutando alcune modifiche alla formazione, con Koopmeiners e Boga in vantaggio per una maglia da titolare. Spalletti sta considerando anche due esclusioni eccellenti, che potrebbero influenzare la composizione della squadra. La partita si svolgerà allo stadio Via del Mare, in una serata caratterizzata da grande tensione.

Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Como in Europa al Mapei: quando le italiane hanno dovuto “emigrare” per giocare le coppe. Dall’Atalanta a casi quasi dimenticati Mourinho: «Mi piacciono tanto i calciatori di questa Inter, ma nessuno di loro avrebbe giocato nella mia squadra del Triplete» Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr, ma la corsa al talento è affollatissima Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, sorpresa a Lecce: Koopmeiners e Boga in pole per partire dall’inizio, Spalletti valuta due esclusioni eccellenti

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