Gasperini valuta una sorpresa contro la Juventus | potrebbe partire titolare all' Olimpico
Gasperini decide di sorprendere contro la Juventus, considerando di schierare il giocatore come titolare all'Olimico. La decisione deriva da una buona forma mostrata negli allenamenti e dalla necessità di rinforzare il reparto offensivo. Il tecnico valuta attentamente questa possibilità, anche se non ha ancora confermato la formazione definitiva. La scelta potrebbe cambiare in base agli ultimi dettagli della preparazione. La squadra si prepara con intensità per la partita cruciale.
Nel contesto della prossima sfida contro la juventus, la roma avvia una fase di valutazione interna per definire la formazione titolare. Le condizioni dell’attacco giallorosso destano preoccupazione: Paulo Dybala e Matías Soulé rischiano seriamente di dover saltare l’appuntamento, lasciando spazio a soluzioni alternative per garantire incisività offensiva. Dal centro sportivo di Trigoria emergono indicazioni su una dinamica competitiva che punta a massimizzare le risorse disponibili, con attenzione particolare alle prossime navette di calendario e al rendimento dei singoli in contesti di alto livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Napoli, Alisson Santos potrebbe partire titolare a sorpresa contro l’AtalantaAlisson Santos potrebbe scendere in campo come titolare nel match tra Napoli e Atalanta di domenica alle 15, secondo quanto riferisce Sky Sport.
Roma, mossa a sorpresa di Gasperini contro la Juventus? Sta davvero pensando di schierare questo giocatore dall’inizio nel big match dell’OlimpicoGasperini ha deciso di sorprendere la Juventus schierando un giocatore inatteso dall’inizio nel big match all’Olimpico.
Mentre Gasperini, davvero soddisfatto del suo rendimento, valuta addirittura di schierarlo dal primo minuto nella partita fin qui più importante della stagione, la società pensa al futuro. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, la Roma ha intenzione di esercitare il - facebook.com facebook