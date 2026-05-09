Juventus | riflessioni su Lois Openda

La Juventus sta valutando con attenzione le possibilità sul fronte offensivo e nelle ultime ore si sono intensificate le discussioni su Loïs Openda. La società sta monitorando la situazione del giocatore, anche se le trattative sembravano ancora lontane da sviluppi concreti fino a poco tempo fa. Le decisioni sul futuro dell’attaccante saranno prese nelle prossime settimane, in vista di eventuali interventi sul mercato.

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La Juventus si interroga sul proprio mercato offensivo e, nelle ultime ore, attorno a Loïs Openda si sono intensificate riflessioni che fino a poche settimane fa sembravano premature. L’attaccante belga era stato uno dei nomi più richiesti dalla dirigenza per dare velocità e aggressività al nuovo progetto tecnico, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: riflessioni su Lois Openda ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX BODO GLIMT-JUVE 2-3, REACTION GOALS | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Lois Openda e il "cupping": Juve, tentativo disperato per farlo risorgere Leggi anche: Juventus, Spalletti fa mea culpa “Su Openda ho sbagliato” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juventus, possibile doppio addio: David e Openda verso la partenza; Juventus, Spalletti: Con Openda ho sbagliato. Cosa succede ora sul mercato; Spalletti a sorpresa su Openda: E' un altro degli errori che ho fatto io!; L'Inghilterra in 'aiuto' della Juventus? Coventry e Leeds mettono nel mirino Lois Openda. Openda, impossibile una cessione a titolo definitivo: si punterà al prestitoLois Openda, attaccante classe 2000 della nazionale belga, costringerà la Juventus ad una spesa di 40 milioni di euro per il riscatto del suo cartellino dai tedeschi del Lipsia: tale spesa, però, sarà ... tuttojuve.com Juventus, possibile doppio addio: David e Openda verso la partenzaLa Juventus valuta il futuro dei suoi due attaccanti, Jonathan David e Lois Openda: possibile addio in estate per i due calciatori bianconeri ... derbyderbyderby.it Luciano #Spalletti ha ammesso in conferenza stampa di aver commesso un errore nell’impiegare poco Lois #Openda Secondo voi il belga avrebbe meritato più spazio #Calcionews24 x.com L'obbligo di acquisto per Lois Openda alla Juventus è stato attivato automaticamente. Pacchetto da 46 milioni di euro per il RB Leipzig tra tassa di prestito e trasferimento permanente, più copertura salariale. La Juve cercherà comunque di trovare una soluzion reddit