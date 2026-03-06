Alla Continassa si stanno adottando diverse strategie per cercare di rilanciare Lois Openda, l’attaccante belga arrivato lo scorso agosto dal Lipsia. Considerato un grande investimento, Openda non ha ancora mostrato il rendimento sperato e il club sta provando a trovare soluzioni per migliorare le sue prestazioni. La squadra continua a monitorare attentamente la situazione e a lavorare sulla sua condizione.

Alla Continassa le provano proprio tutte per rivitalizzare Lois Openda. L'attaccante belga, prelevato la scorsa estate dal Lipsia, è stato il grande flop della stagione. Doveva essere il rimpiazzo di Kolo Muani, il grande sogno della Juventus fino all'ultimo giorno disponile. Ma si è rivelato un costosissimo esubero. E un fallimento sul campo, dato che in serie A ha collezionato solo un - pesantissimo gol -: quello contro la Roma di Gasperini. Come fare quindi per rigenerarlo? Si può provare con il cupping. L'attaccante della Vecchia Signora ha postato su Instagram una foto che lo ritrae completamente avvolto da coperte. Si tratta di una tecnica utilizzata per facilitare il recupero muscolare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lois Openda e il "cupping": Juve, tentativo disperato per farlo risorgere

