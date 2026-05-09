Juventus Next Gen il regolamento parla chiaro | i bianconeri cambieranno girone Ecco dove saranno nella prossima Serie C

Il regolamento della Serie C stabilisce che Juventus Next Gen sarà inserita nel Girone A anche nella prossima stagione. La squadra, attualmente in questa categoria, affronterà le squadre appartenenti a questo girone, mentre le altre formazioni sono state suddivise nei gruppi B e C. La decisione è ufficiale e non ci sono variazioni rispetto alle disposizioni attuali. La composizione dei gironi è stata comunicata dalle autorità competenti.

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