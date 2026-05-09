Juventus Next Gen il regolamento parla chiaro | i bianconeri cambieranno girone Ecco dove saranno nella prossima Serie C
Il regolamento della Serie C stabilisce che Juventus Next Gen sarà inserita nel Girone A anche nella prossima stagione. La squadra, attualmente in questa categoria, affronterà le squadre appartenenti a questo girone, mentre le altre formazioni sono state suddivise nei gruppi B e C. La decisione è ufficiale e non ci sono variazioni rispetto alle disposizioni attuali. La composizione dei gironi è stata comunicata dalle autorità competenti.
di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, il regolamento non lascia assolutamente dubbi: i bianconeri disputeranno il Girone A di Serie C visto con Inter nel C e Atalanta nel B. Il panorama del calcio giovanile italiano si appresta a vivere una nuova fase di cambiamenti logistici e strategici. Al centro di questa evoluzione troviamo il progetto della Juventus Next Gen, la formazione che ha fatto da apripista per le seconde squadre in Italia, dimostrando come il salto tra Primavera e professionismo possa essere colmato con successo. Secondo le ultime indiscrezioni legate all’organizzazione dei campionati, la prossima stagione la Juventus Next Gen molto probabilmente, per questioni di alternanza, giocherà nel Girone A di Serie C.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Next Gen 1-0 Pineto | HIGHLIGHTS Serie C | Matchday 24
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