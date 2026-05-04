Juventus Next Gen alla scoperta della Pianese | tutto sulla prossima avversaria dei bianconeri ai play-off

Da juventusnews24.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Next Gen si prepara ad affrontare la Pianese nei prossimi play-off. La squadra toscana si è distinta in questa stagione come una delle sorprese del campionato, migliorando le proprie prestazioni e ottenendo risultati importanti. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le formazioni, con la Pianese che cerca di consolidare il proprio percorso e la Juventus Next Gen che punta a proseguire il cammino.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, alla scoperta della Pianese. I toscani sono sicuramente fra le rivelazioni di questo campionato. Cosa c’è da sapere. La marcia verso la gloria dei play-off entra nel vivo e per la Juventus Next Gen il prossimo ostacolo sulla strada della promozione ha un nome ben preciso: la Pianese. La formazione toscana si presenta a questo appuntamento dopo aver condotto un campionato di assoluto spessore, consolidando la propria posizione nella parte nobile della classifica e dimostrando di essere una compagine ostica per chiunque. Il confronto metterà a dura prova la maturità dei giovani bianconeri, chiamati a superare un collettivo che ha fatto della solidità il proprio marchio di fabbrica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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