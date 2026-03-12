Arthur svela a sorpresa | Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus La rivelazione

Arthur, centrocampista della Juventus, ha rivelato che il suo desiderio è rimanere al Grêmio, nonostante abbia ancora un contratto con i bianconeri. La sua dichiarazione arriva inaspettata e conferma la volontà di tornare a giocare nel club brasiliano. La situazione contrattuale tra il giocatore e la Juventus rimane aperta, mentre lui esprime chiaramente il suo obiettivo di tornare in Sud America.

