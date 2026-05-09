Juventus missione Bundes | Kim e Grimaldo rinforzi per Spalletti

Da ilprimatonazionale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha annunciato l’arrivo di due nuovi giocatori, Kim e Grimaldo, che si uniranno alla squadra per la prossima stagione sotto la guida di Luciano Spalletti. Secondo fonti de La Stampa, rappresentanti della società sono stati in Germania per trattare con i club di provenienza dei calciatori e definire i dettagli degli acquisti. Le operazioni sono state concluse con successo, portando così rinforzi alla rosa juventina.

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Kim e Grimaldo sono i due nuovi rinforzi per Luciano Spalletti. Secondo la Stampa, Ottolini e Comolli sono andati in missione  in Germania. La rivoluzione di Spalletti: Kim e Grimaldo nel mirino per blindare la Juventus. Il futuro della difesa bianconera passa per le richieste esplicite di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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