Juventus missione Bundes | Kim e Grimaldo rinforzi per Spalletti

La Juventus ha annunciato l’arrivo di due nuovi giocatori, Kim e Grimaldo, che si uniranno alla squadra per la prossima stagione sotto la guida di Luciano Spalletti. Secondo fonti de La Stampa, rappresentanti della società sono stati in Germania per trattare con i club di provenienza dei calciatori e definire i dettagli degli acquisti. Le operazioni sono state concluse con successo, portando così rinforzi alla rosa juventina.

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