Juventus per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma | così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi!

Da calcionews24.com 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha programmato un incontro con Luciano Spalletti dopo la partita contro la Roma per discutere del rinnovo di contratto. L’obiettivo è rafforzare la squadra con alcuni acquisti mirati, fondamentali per competere ai massimi livelli. La decisione arriva dopo la sconfitta contro il Galatasaray, che ha portato l’allenatore a prendersi del tempo per riflettere.

Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma.Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L’annuncio Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester United Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma.Pretenderà questi rinforzi! Nuove regole IFAB 2026: guerra ai perditempo, novità per VAR e fuorigioco. Come cambierà il regolamento già a partire dai Mondiali! Pisacane a Dazn: «Folorunsho? Nel girone d’andata abbiamo dovuto invogliarlo spesso a calciare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus per il rinnovo di spalletti summit dopo la roma cos236 pu242 nascere una squadra da scudetto ma8230pretender224 questi rinforzi
© Calcionews24.com - Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi!

Rinnovo Spalletti, nasce una Juve da scudetto? Summit dopo la Roma: il tecnico pretenderà questi rinforziCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Padovan: «Spalletti sta rianimando una Juventus depressa. Non può vincere lo scudetto ma può consolarsi con la Coppa Italia»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Aggiornamenti e notizie su Juventus.

Temi più discussi: Ufficiale | Carlo Pinsoglio rinnova fino al 2027; Juve, stella Yildiz e idea Goretzka: così si riparte con Spalletti. E su Vlahovic...; Juve, partita riaperta per il rinnovo di Vlahovic: pronto un nuovo incontro con gli agenti; ??Juve, Spalletti tratta il rinnovo. Milan, avanti con Modric. L'Inter pensa a Lookman.

juventus per il rinnovoPagina 2 | Spalletti, rinnovo con la Juve su misura! L'ultimo gesto di Elkann e il retroscena mercatoIl tecnico bianconero ha dato piena disponibilità: quando è previsto il primo incontro con la società e le richieste per tornare a lottare con l'obiettivo Scudetto ... tuttosport.com

juventus per il rinnovoRinnovo Spalletti, nasce una Juve da scudetto? Summit dopo la Roma: il tecnico pretenderà questi rinforziRinnovo Spalletti, nasce una Juve da scudetto? Summit dopo la Roma: il tecnico pretenderà questi rinforzi dal mercato estivo Dopo la bruciante eliminazione contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha ... juventusnews24.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.