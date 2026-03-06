Juventus le ultime in vista del Pisa | le condizioni di Yildiz e Gatti Quando rientra Vlahovic

La Juventus si prepara alla partita contro il Pisa, prevista per sabato. Il tecnico ha aggiornato sulle condizioni di Yildiz e Gatti, che stanno recuperando da infortuni. Vlahovic si avvicina al rientro, ma non è ancora disponibile. La squadra lavora per essere pronta in vista della sfida, mentre i tifosi attendono notizie sui recuperi dei giocatori chiave.

La Juventus si appresta a tornare in campo nella 28ª giornata di Serie A, quando affronterà il Pisa nell’anticipo del sabato sera a Torino. Alla vigilia della gara, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi su diversi temi interessanti anche in ottica fantacalcio. Dal recupero di Gatti alle condizioni di Yildiz e Milik, fino alla data del tanto atteso rientro di Vlahovic: questi i passaggi più rilevanti delle sue dichiarazioni. "Gatti l'ho visto molto bene, ha recuperato ed è a disposizione. La formazione ai calciatori la do domani. Vlahovic non ci sarà. Si punta al rientro per la prossima: lavora bene, sta meglio, sarà con noi ad Udine". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

