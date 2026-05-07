Il 36° turno di Serie A si avvicina e la Juventus si prepara a scendere in campo contro il Lecce. La partita è prevista per sabato 9 maggio alle ore 20. La squadra torinese cerca di recuperare punti in classifica in vista delle prossime sfide di Champions League, mentre il Lecce affronta l’impegno con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta.

Il 36° turno di Serie A è ormai alle porte e per la Juventus si prospetta la sfida con il Lecce, in programma sabato 9 maggio, alle ore 20.45, al Via del Mare. Per i salentini ci sarà in palio la salvezza, mentre la Vecchia Signora scenderà in campo per conquistare punti per la corsa alla Champions League. I ragazzi di Spalletti si presenteranno dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona e, in caso di pareggio o sconfitta, potrebbero compromettere la lotta per il quarto posto, che comprende anche Roma e Como. Dal ritorno di Vlahovic al tifo del Via del Mare. Quella che si prospetta per i bianconeri è una sfida tutt’altro che semplice e scontata, soprattutto visto l’ambiente ed il clima che verrà creato dai tifosi del Lecce.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, riparte la caccia alla Champions: vietato sbagliare con il Lecce

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