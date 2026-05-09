Juventus Koulierakis nuovo nome per la difesa

La Juventus sta valutando l'acquisto di Koulierakis per rafforzare la linea difensiva sul lato sinistro. Il club sta cercando un giocatore che possa competere con Kelly e migliorare l'equilibrio tattico della squadra. La società ha individuato nel difensore un possibile rinforzo per la prossima stagione. La trattativa è in fase di sviluppo e il nome di Koulierakis sta diventando sempre più centrale nelle discussioni di calciomercato bianconero.

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Caccia al mancino: la Juventus punta Koulierakis per sfidare Kelly. La ricerca di equilibrio tattico in casa Juventus passa inevitabilmente per il potenziamento della corsia mancina difensiva. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, la dirigenza bianconera è attivamente al lavoro per individuare un profilo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Koulierakis nuovo nome per la difesa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Kristensen nel mirino del Milan, nome nuovo per la difesaThomas Kristensen è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con il difensore danese che potrebbe salutare l’Udinese in estate per... Juventus, Guillaume Restes nuovo nome per la portaL’idea Restes Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza bianconera ha osservato attentamente il profilo del portiere francese Guillaume... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Calciomercato Juve, cinque nomi dietro! Scout in azione, baby talenti e l'occasione dalla Premier; Alaba, Aké, ma non solo: la Juventus monitora anche Koulierakis, Tati e Coulibaly; Calciomercato Juve, caccia a un difensore mancino per Spalletti. Alaba, Aké, ma non solo: la Juventus monitora anche Koulierakis, Tati e CoulibalyNon ci sono solo David Alaba e Nathan Aké nella lista della spesa della Juventus che cerca un difensore centrale mancino per ripartire. Secondo. tuttomercatoweb.com Finisce 0-1 tra #Cesena e #Juventus : decisivo il rigore parato nel recupero dal portiere bianconero, che evita il pareggio e regala i tre punti ai suoi #Primavera1 #Sportitalia x.com Juventus se potessero concretizzare le loro opportunità… reddit