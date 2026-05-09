Juventus Koulierakis nuovo nome per la difesa

Da ilprimatonazionale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando l'acquisto di Koulierakis per rafforzare la linea difensiva sul lato sinistro. Il club sta cercando un giocatore che possa competere con Kelly e migliorare l'equilibrio tattico della squadra. La società ha individuato nel difensore un possibile rinforzo per la prossima stagione. La trattativa è in fase di sviluppo e il nome di Koulierakis sta diventando sempre più centrale nelle discussioni di calciomercato bianconero.

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Caccia al mancino: la Juventus punta Koulierakis per sfidare Kelly. La ricerca di equilibrio tattico in casa Juventus passa inevitabilmente per il potenziamento della corsia mancina difensiva. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, la dirigenza bianconera è attivamente al lavoro per individuare un profilo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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