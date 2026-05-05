Il Milan ha messo nel mirino Thomas Kristensen, difensore danese attualmente all’Udinese. La società rossonera sta considerando un possibile trasferimento del giocatore in vista della prossima stagione. Kristensen potrebbe lasciare l’Udinese in estate, con l’obiettivo di affrontare una nuova sfida in un club di livello superiore. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli ufficiali.

Thomas Kristensen è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con il difensore danese che potrebbe salutare l’Udinese in estate per tentare un salto di qualità nella sua carriera. Milan, occhi su Kristensen (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Milan è deciso a mettere a segno un mercato importante in vista della prossima estate nel caso in cui la squadra dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League in queste ultime tre giornate rimanenti di campionato. L’organico a disposizione di Massimiliano Allegri è troppo ridotto per affrontare tre competizioni e l’idea della società è quella di accontentare l’allenatore nella ricerca di profili che possano permettere alla squadra di compiere un salto di qualità sia dal punto di vista tecnico che di esperienza.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kristensen nel mirino del Milan, nome nuovo per la difesa

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