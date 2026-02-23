juventus guillaume restes nuovo nome per la porta

La Juventus ha scelto Guillaume Restes come nuovo portiere, motivata dalla necessità di rafforzare la linea difensiva. La società ha valutato attentamente il suo rendimento e le sue qualità tra i giovani talenti francesi. Restes, che ha debuttato in campionati minori, ha mostrato discreti progressi nelle ultime stagioni. La decisione si inserisce nel progetto di investire sui portieri emergenti per la prossima stagione. Ora, la parola passa al giocatore e al suo inserimento nel gruppo.