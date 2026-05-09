Il ritorno di Loïs Openda in una squadra di calcio potrebbe essere imminente, con possibilità di trasferimento già nelle prossime settimane. Dopo aver trascorso una sola stagione in una squadra italiana, il giocatore potrebbe lasciare il club, secondo le fonti di mercato. Le trattative tra le parti sono in corso e non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali o tempi precisi per l’eventuale trasferimento.

Il futuro di Loïs Openda potrebbe essere lontano da Torino dopo una sola stagione. L’attaccante belga, arrivato la scorsa estate per aumentare velocità e profondità offensiva della Juventus, non è riuscito a imporsi con continuità nel sistema di Luciano Spalletti e nelle ultime settimane diversi club inglesi hanno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus il futuro di Openda lontano da Torino

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