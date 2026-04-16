Juventus | già deciso il futuro di Openda

La Juventus ha comunicato che Lois Openda lascerà il club al termine della stagione in corso. Dopo il riscat obbligatorio, avvenuto per aver raggiunto una determinata posizione in classifica, il centravanti belga non sarà confermato per l’anno successivo. La decisione di cedere l’attaccante è stata presa in modo definitivo dal club, che si prepara a trovare una nuova destinazione per il giocatore.

La Juventus ha già deciso il futuro di Lois Openda. Dopo il riscatto obbligatorio scattato per aver chiuso la stagione tra le prime dieci posizioni, il centravanti belga è destinato a lasciare Torino già nella prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni, la società bianconera ha ricevuto una prima offerta concreta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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