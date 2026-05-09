Juventus i titolari di Lecce | Vlahovic dentro dal primo minuto

Nella sfida tra Lecce e Juventus, il tecnico dei bianconeri ha deciso di schierare Vlahovic dal primo minuto, confermando il suo ruolo centrale in attacco. La formazione ufficiale del Lecce prevede un tridente pesante dietro l’attaccante serbo, mentre il tecnico della Juventus ha scelto di puntare sulla linea offensiva con questa disposizione. La partita si appresta ad iniziare, con entrambi i team pronti a scendere in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui