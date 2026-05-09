Juventus i titolari di Lecce | Vlahovic dentro dal primo minuto
Nella sfida tra Lecce e Juventus, il tecnico dei bianconeri ha deciso di schierare Vlahovic dal primo minuto, confermando il suo ruolo centrale in attacco. La formazione ufficiale del Lecce prevede un tridente pesante dietro l’attaccante serbo, mentre il tecnico della Juventus ha scelto di puntare sulla linea offensiva con questa disposizione. La partita si appresta ad iniziare, con entrambi i team pronti a scendere in campo.
Lecce-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti lancia il tridente pesante dietro Vlahovic. Il momento della verità è arrivato. Alle 20:45, lo stadio Via del Mare sarà il teatro di una sfida cruciale per le ambizioni di Lecce e Juventus. Con le formazioni ufficiali appena diramate, Luciano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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Sono bastati appena 10 secondi a Dušan #Vlahovic per sbloccare Lecce-Juventus e segnare il gol più veloce nella storia dei bianconeri in Serie A 2ª rete di fila per l’attaccante serbo, tornato a disposizione di Luciano Spalletti nel momento più importante x.com
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