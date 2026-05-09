Juventus Grimaldo | cifre e dettagli per il terzino fenomeno

Da ilprimatonazionale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando l'acquisto di Grimaldo, terzino attualmente in forza al Bayer Leverkusen. L'operazione sembra essere favorita dai costi contenuti e dalla situazione contrattuale dello spagnolo, che potrebbe facilitare il trasferimento. L'interesse per il giocatore si basa anche su alcune cifre e dettagli relativi alla sua disponibilità e alla sua presenza in campo. Attualmente, non ci sono ancora ufficializzazioni ufficiali o accordi definitivi.

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La Juventus studia il colpo Grimaldo: a rendere l’operazione estremamente appetibile sono i costi contenuti dell’affare  e la situazione contrattuale dello spagnolo con il Bayer Leverkusen. Grimaldo-Juventus: il ritorno di fiamma che accende il mercato della Continassa. Alla Continassa i grandi amori, a volte, fanno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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