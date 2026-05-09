Juventus Grimaldo | cifre e dettagli per il terzino fenomeno

La Juventus sta valutando l'acquisto di Grimaldo, terzino attualmente in forza al Bayer Leverkusen. L'operazione sembra essere favorita dai costi contenuti e dalla situazione contrattuale dello spagnolo, che potrebbe facilitare il trasferimento. L'interesse per il giocatore si basa anche su alcune cifre e dettagli relativi alla sua disponibilità e alla sua presenza in campo. Attualmente, non ci sono ancora ufficializzazioni ufficiali o accordi definitivi.

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La Juventus studia il colpo Grimaldo: a rendere l’operazione estremamente appetibile sono i costi contenuti dell’affare e la situazione contrattuale dello spagnolo con il Bayer Leverkusen. Grimaldo-Juventus: il ritorno di fiamma che accende il mercato della Continassa. Alla Continassa i grandi amori, a volte, fanno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Grimaldo: cifre e dettagli per il terzino fenomeno ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Juventus, spunta Grimaldo: il terzino spagnolo entra nei radar bianconeriIl club continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Juventus, Locatelli verso il rinnovo: cifre e dettagliLocatelli: un rinnovo cruciale La Juventus accelera sul blindare il proprio capitano: Manuel Locatelli è vicinissimo a un prolungamento del contratto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rieccolo, tre anni dopo: perché la Juve ora può davvero fare il colpo a sinistra; La Juve sfida il Milan e si inserisce nella corsa a Grimaldo: può arrivare solo in un caso; Milan su Grimaldo, c'è la cifra chiesta dal Bayer Leverkusen e la priorità del giocatore; La Juve ha scelto il vice Cambiaso! Nel mirino Alex Grimaldo, può arrivare a prezzo di saldo. Juventus, rivoluzione difesa: Spalletti chiede qualità ed esperienza, da Kim a Grimaldo tutti i nomi per il mercatoJuventus, rivoluzione difesa: Spalletti chiede qualità ed esperienza, da Kim a Grimaldo tutti i nomi per il mercato Ci sono numeri che raccontano solo una parte della storia. tuttojuve.com Grimaldo Juve, il laterale in rotta con il Bayer Leverkusen rappresenta un’ottima occasione per l’estate: la Champions League sarà fondamentaleGrimaldo Juve, il laterale in rotta con il Bayer Leverkusen rappresenta un'ottima occasione per l'estate: la Champions League sarà fondamentale ... juventusnews24.com Finisce 0-1 tra #Cesena e #Juventus : decisivo il rigore parato nel recupero dal portiere bianconero, che evita il pareggio e regala i tre punti ai suoi #Primavera1 #Sportitalia x.com Juventus se potessero concretizzare le loro opportunità… reddit