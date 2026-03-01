Juventus Locatelli verso il rinnovo | cifre e dettagli

Da ilprimatonazionale.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto di Manuel Locatelli, che si avvicina a un accordo fino al 30 giugno 2030. Il nuovo contratto prevede un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro netti all’anno. La società ha avviato le trattative per definire i dettagli dell’intesa, che dovrebbe essere ufficializzata a breve.

Locatelli: un rinnovo cruciale La Juventus accelera sul blindare il proprio capitano: Manuel Locatelli è vicinissimo a un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio che supererà i 4 milioni di euro netti annui. Lo riporta Tuttosport in un articolo dedicato, che descrive un primo approccio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus locatelli verso il rinnovo cifre e dettagli
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Locatelli verso il rinnovo: cifre e dettagli

Juventus, McKennie verso il rinnovo: le cifre e i numeriCome riportato da Niccolò Schira, la Juventus è in chiusura per il rinnovo di Weston McKennie.

Rinnovo di Locatelli alla Juventus: verso l'accordo fino al 2030La Juventus sta accelerando una fase cruciale di consolidamento della rosa, orientata a garantire continuità e stabilità nel medio-lungo periodo.

Manuel Locatelli sul rigore non dato in Lazio Juve

Video Manuel Locatelli sul rigore non dato in Lazio Juve

Aggiornamenti e notizie su Juventus

Temi più discussi: Locatelli si (ri)prende la Juventus, pronto il rinnovo: tutti i dettagli; Amarezza Juve, Locatelli: Mi viene da piangere. Gatti: Abbiamo dato tutto, assurdo il rosso a Kelly; I diffidati verso Roma-Juventus, da Locatelli a Mancini: chi rischia di saltare il match dell'Olimpico per squalifica; Giudice Sportivo, ammenda alla Juve e stop per Locatelli: squalificato anche Bastoni, tutti i nomi.

Locatelli sorprende tutti: il gesto silenzioso che pesa più di mille paroleUn gesto che va oltre il minutaggio e la tattica. In un momento delicato, con la classifica corta e la pressione che aumenta, la presenza del leader nello spogliatoio può fare la differenza. Locatelli ... giornalelavoce.it

Locatelli-Juve, piano rinnovo fino al 2030: cifre, strategia e dettagli del nuovo contrattoLa Juventus accelera per il rinnovo di Locatelli: aumento d’ingaggio, bonus e possibile firma fino al 2030. Tutti i dettagli. tag24.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.