Nel calciomercato internazionale, si intensificano le voci di un possibile trasferimento di un attaccante dal Barcellona alla Juventus. Il club spagnolo ha scelto un nuovo centravanti, lasciando vacante il ruolo di punta principale. La trattativa coinvolge un calciatore che, secondo le indiscrezioni, potrebbe lasciare il club catalano per approdare in Italia. La situazione alimenta le speculazioni sul futuro delle grandi squadre europee e sui movimenti delle punte più ambite.

Erede Lewandowski: il Barcellona sceglie il “nove” e serve l’assist alla Juventus. Il calciomercato internazionale si prepara a un valzer di punte che promette di scuotere le fondamenta delle grandi d’Europa. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnoli, nuovi retroscena sulla trattativa per Lewandowski potrebbero muovere il mercato bianconero. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, dalla Spagna “Lewandowski verso la Juventus”

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