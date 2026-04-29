juventus lewandowski apre alla juventus

Un attuale scenario nel calcio italiano vede il nome di Lewandowski associato alla Juventus, con il giocatore che ha espresso disponibilità a considerare la possibilità di trasferirsi in bianconero. La società, nel frattempo, sta valutando diverse strategie per rinforzare l’attacco, includendo anche giovani talenti di alto livello. La decisione sulla composizione della rosa per le prossime stagioni rappresenta un passaggio importante nel percorso di rinnovamento del club.

Juventus, rivoluzione d’attacco: Lewandowski apre, ma Spalletti punta anche sui giovani top. La Juventus si trova davanti a un bivio cruciale per la costruzione della squadra del futuro. Secondo quanto riportato da La Stampa, Robert Lewandowski avrebbe manifestato una prima, significativa apertura verso il club bianconero. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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