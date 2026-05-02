Juventus inserimento dalla MLS per Lewandowski | la situazione

Il futuro di Robert Lewandowski al centro di nuove voci di mercato. Secondo alcune fonti, il calciatore potrebbe trasferirsi dalla Major League Soccer ai club europei, con la Juventus tra le possibili destinazioni. La società statunitense, infatti, avrebbe offerto un ingaggio importante, mentre il giocatore valuterebbe anche l’ipotesi di rimanere in Europa per continuare a competere ai massimi livelli. La situazione resta ancora da definire, con varie trattative in corso.

Intrigo Lewandowski: tra i milioni dei Chicago Fire e la sfida bianconera. Il futuro di Robert Lewandowski si sta trasformando in un duello tra la prospettiva di un ritiro dorato oltreoceano e la voglia di dimostrare di essere ancora un “top player” nel calcio europeo. Secondo quanto riportato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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