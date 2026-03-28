Juventus il Liverpool mette nel mirino Conceicao

Il Liverpool sta cercando un sostituto per Mohamed Salah, che ha annunciato il suo addio a fine stagione. La società sta valutando l’acquisto di un allenatore portoghese, attualmente alla guida di una squadra italiana. La decisione riguarda anche la possibilità di affidargli la guida tecnica del club, in sostituzione dell’attuale allenatore. La Juventus viene menzionata come uno dei possibili punti di riferimento per il tecnico.

Conceicao nel mirino del Liverpool per sostituire Salah Il Liverpool sta già pianificando il futuro dopo l’addio annunciato di Mohamed Salah a fine stagione. Tra i nomi valutati per rinforzare la fascia d’attacco dei Reds c’è anche Francisco Conceicao della Juventus. Secondo quanto riportato dalla Francia, il club inglese avrebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Liverpool mette nel mirino Conceicao Articoli correlati Juventus, effetto Salah: il Liverpool piomba su ConceiçãoL’annuncio ufficiale dell’addio di Mohamed Salah al Liverpool a parametro zero scuote le fondamenta della Continassa: la caccia dei Reds all’erede... Juventus, Conceição spegne le voci di mercato: “Il Liverpool è un club importante, ma…”Francisco Conceição si è espresso in conferenza stampa con il suo Portogallo, in attesa della gara amichevole che si terrà domenica sera con il... Una raccolta di contenuti su Juventus il Liverpool mette nel mirino... Temi più discussi: Effetto Salah, il Liverpool punta Conceiçao che risponde: So di un grande club ma alla Juve sono felice; Portieri Juve: chi chiede Spalletti, chi vuole Comolli e il nome che mette tutti d'accordo ma...; Salah cambia il mercato della Juventus, la mossa che coinvolge Conceiçao; Dopo Bastoni, il Barcellona mette nel mirino anche l'esterno della Juve Cambiaso: la situazione. Effetto Salah, il Liverpool punta Conceiçao che risponde: So di un grande club ma alla Juve sono feliceL'addio dell'egiziano scatena il mercato: i Reds puntano il portoghese che e valutato circa 45 milioni di euro ... sportmediaset.mediaset.it Juventus, Liverpool su Conceicao: arriva l’annuncio del giocatore!Conceicao Liverpool - Attenzione al futuro di Francisco Conceicao. Il portoghese avrebbe attirato le attenzioni del ... fantamaster.it Si è parlato a lungo di un possibile trasferimento alla Juventus. Si è sussurrato persino di un ritorno romantico al Milan. Noi lo avevamo già detto. E lo ribadiamo, per evitare di alimentare illusioni. Le possibilità di rivederlo in Serie A sono nulle. A meno di una s - facebook.com facebook Kolo Muani continua ad essere orientato su un possibile ritorno alla Juventus. Il giocatore sta avendo proposte da altri club europei e non, ma il francese aspetta la Juve. Vediamo se il club torinese vorrà affondare, in questo momento il pallino è nelle mani bia x.com