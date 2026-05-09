La Juventus affronta una partita fondamentale a Lecce, dove il risultato potrebbe determinare la qualificazione alla Champions League e influenzare il mercato di gennaio. La gara rappresenta un punto cruciale per le ambizioni del club, con un premio economico di 75 milioni di euro in palio. La squadra torinese cerca di conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di raggiungere obiettivi importanti in questa stagione.

Notte decisiva a Lecce: la Juventus si gioca la Champions e il mercato del futuro. La strada che porta all’Europa che conta passa per Lecce. Stasera, allo stadio Via del Mare, la Juventus di Luciano Spalletti scende in campo con un imperativo categorico: vincere. Con il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, a Lecce la posta in palio è di 75 milioni

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