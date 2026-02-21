Juve tutto in 8 giorni | tra questa Champions e la prossima ci sono più di 75 milioni in palio

La Juventus ha affrontato un mese decisivo per la sua stagione. La squadra deve conquistare punti chiave nelle prossime partite per qualificarsi alla Champions League. Nelle ultime sfide, i bianconeri puntano a vincere contro Como e Roma, obiettivi fondamentali per ottenere i premi Uefa e assicurarsi un posto tra le migliori d’Europa. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del club e i suoi ritorni economici. La corsa si decide in questi otto giorni.

Più di settantacinque milioni di buoni motivi per dare la svolta. Già fuori dalla Coppa Italia, la Juve in otto giorni si gioca gran parte del suo destino in questa stagione: dalla gara interna contro il Como del 21 febbraio alla trasferta di Roma del 1 marzo, con l'inframezzo del ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, Spalletti e i suoi ci sono in palio i due obiettivi stagionali rimasti e un grosso pezzo di futuro. Compreso il margine di manovra sul mercato estivo per attuare quella rifondazione che l'ultima disfatta di Istanbul ha indicato come necessaria. Già, perché la qualificazione alla prossima massima competizione europea, sebbene non porti titoli in bacheca, è fondamentale per le casse bianconere, alle prese con la necessità di rispettare i paletti del Financial Fair Play Uefa e di provare a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2027.🔗 Leggi su Gazzetta.it

