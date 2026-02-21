Juve tutto in 8 giorni | tra questa Champions e la prossima ci sono più di 75 milioni in palio
La Juventus ha affrontato un mese decisivo per la sua stagione. La squadra deve conquistare punti chiave nelle prossime partite per qualificarsi alla Champions League. Nelle ultime sfide, i bianconeri puntano a vincere contro Como e Roma, obiettivi fondamentali per ottenere i premi Uefa e assicurarsi un posto tra le migliori d’Europa. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del club e i suoi ritorni economici. La corsa si decide in questi otto giorni.
Più di settantacinque milioni di buoni motivi per dare la svolta. Già fuori dalla Coppa Italia, la Juve in otto giorni si gioca gran parte del suo destino in questa stagione: dalla gara interna contro il Como del 21 febbraio alla trasferta di Roma del 1 marzo, con l'inframezzo del ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, Spalletti e i suoi ci sono in palio i due obiettivi stagionali rimasti e un grosso pezzo di futuro. Compreso il margine di manovra sul mercato estivo per attuare quella rifondazione che l'ultima disfatta di Istanbul ha indicato come necessaria. Già, perché la qualificazione alla prossima massima competizione europea, sebbene non porti titoli in bacheca, è fondamentale per le casse bianconere, alle prese con la necessità di rispettare i paletti del Financial Fair Play Uefa e di provare a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2027.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Incassi stadio, c’è un abisso tra Inter e Napoli: 39 milioni in più, 75 con la Champions (aveva ragione De Laurentiis)L’incasso dello stadio evidenzia una differenza significativa tra Inter e Napoli.
Juventus, la Champions vale anche sul bilancio: tra playoff e ottavi in palio 15 milioniLa Juventus si prepara all’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, un match decisivo non solo per il percorso in campo, ma anche per il bilancio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve, tutto in 8 giorni: tra questa Champions e la prossima ci sono più di 75 milioni in palio; C’è una Juve in bilico, i giocatori che possono lasciare: in estate rivoluzione e tre colpi top; Da Bastoni a Chiellini, da La Penna a Gattuso: nel caos di Inter-Juve c’è tutto il peggio del calcio…; Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle: Cabal (4) è una sciagura, Koopmeiners (6,5) doppietta che serve a poco. Lang (8) è rinato.
Campionato e Champions, la Juve si gioca tutto in una settimanaSpalletti convinto della capacità dei suoi di reagire dopo le sconfitte con Inter e Galatasaray, ma in difesa è emergenza ... rainews.it
Juventus, Spalletti si gioca tutto in 10 giorni: rinnovo ok, ma quarto posto e ottavi Champions decisivi per il mercatoJuventus, Spalletti si gioca tutto in 10 giorni: rinnovo ok, ma quarto posto e ottavi Champions decisivi per il mercato Prima il Como, poi il ritorno playoff di UEFA ... tuttojuve.com
Tutto in 8 giorni: Roma, Galatasaray e Como La Juve si gioca la Champions di questa stagione e della prossima Quante vittorie arriveranno in queste tre gare x.com
Tutto in 8 giorni: Roma, Galatasaray e Como La Juve si gioca la Champions di questa stagione e della prossima Quante vittorie arriveranno in queste tre gare - facebook.com facebook