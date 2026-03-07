La Virtus travolge la Guerri Napoli | Ferrari e Morgan trascinano i bianconeri al successo

La Virtus Olidata Bologna ha battuto la Guerri Napoli con un punteggio di 71-90 in trasferta. Ferrari e Morgan sono stati i protagonisti, contribuendo in modo determinante alla vittoria dei bianconeri. La partita si è decisa nel secondo tempo, durante il quale la Virtus ha mostrato una prestazione di alto livello. La squadra bolognese ha conquistato il successo dopo aver giocato con forza e costanza per tutta la durata dell'incontro.

Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di coach Ivanovic cambia marcia nella ripresa con un parziale di 12-0 che spacca il match. All'Alcott Arena finisce 71-90 Una vittoria di forza, maturata sulla distanza e sigillata da un secondo tempo di altissimo livello. La Virtus Olidata Bologna espugna il parquet della Guerri Napoli con un netto 71-90, confermando una crescita corale che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Protagonista assoluto della serata un super Ferrari da 19 punti, ben supportato dalle fiammate di Morgan e dalla solidità di Diarra sotto le plance. L'avvio è nel segno dell'equilibrio. Napoli prova subito a pungere nel pitturato con Totè e Flagg, ma la Virtus risponde colpo su colpo grazie alle triple di Morgan e Vildoza (11-9).