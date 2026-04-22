A Montecatini Terme il 26 aprile si svolgeranno tre eventi sportivi: il 34° Trofeo BCC Montecatini, l’8° Memorial Luigi Urgo e il 23° Trofeo Simone Grazzini. La giornata vedrà coinvolti numerosi atleti in diverse discipline, con competizioni che si terranno in varie location della città. L’appuntamento rappresenta una tradizione consolidata nel calendario locale dedicata agli appassionati e agli sportivi della zona.

Montecatini Terme (Pistoia), 22 aprile 2026 – Domenica 26 aprile appuntamento con il 34° Trofeo BCC Banca Centro Toscana Umbria, 8° Memorial Luigi Urgo e 23° Trofeo Simone Grazzini. Torna uno degli appuntamenti più consolidati del calendario podistico, con partenza e arrivo dallo stadio di Montecatini Terme, sotto il patrocinio del Comune. La gara si sviluppa sulla distanza di 14,5 km, affiancata da percorsi ridotti dedicati ai non competitivi e ai camminatori, a conferma di una manifestazione aperta e partecipata. L’assistenza sanitaria sarà garantita dalla Misericordia di Montecatini – Società di soccorso pubblico, con il supporto della Polizia Municipale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Montecatini il 34° Trofeo Bcc Montecatini

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