Juve Stabia sequestro di quote e patrimonio | dubbi sul passaggio a 1 euro

Le autorità hanno sequestrato quote e patrimoni di una società calcistica, sollevando dubbi sulla transazione. Il passaggio di proprietà è avvenuto per un euro, e si indaga sull'imprenditore coinvolto, accusato di aver avuto legami con un episodio di bancarotta fraudolenta. La vicenda riguarda anche questioni legate alla gestione finanziaria della società e alle modalità di trasferimento delle quote.

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? Domande chiave Chi è l'imprenditore accusato di avere legami con la bancarotta fraudolenta?. Perché il passaggio di proprietà è avvenuto per la cifra di un euro?. Come influirà il sequestro del patrimonio sul sogno della promozione in Serie A?. Cosa hanno scoperto i magistrati sulla gestione della precedente proprietà Brera Holdings?.? In Breve Stabia Capital costituita con capitale sociale di soli 2mila euro il 13 aprile.. Francesco Agnello ha già subito una condanna superiore a quattro anni per bancarotta.. Indagini iniziate lo scorso ottobre su richiesta di Melillo, Gratteri e del questore Agricola.. Passaggio di proprietà Brera Holdings alla Stabia Capital avvenuto il 17 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve Stabia, sequestro di quote e patrimonio: dubbi sul passaggio a 1 euro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Juve Stabia sotto sequestro: il Tribunale di Napoli congela quote e patrimonio del club Leggi anche: Juve Stabia sotto sequestro: il Tribunale di Napoli blocca quote e patrimonio del club Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juve Stabia: arriva il chiarimento degli amministratori dopo il sequestro delle quote di Agnello; Juve Stabia, sequestrate le quote societarie; Juve Stabia, sequestrate le quote societarie e l'intero patrimonio del club; Juve Stabia, il tribunale sequestra quote societarie e patrimonio del club. Juve Stabia, sequestrate le quote al nuovo patron Agnello: sospetti sulla compravendita a 1 euroLa società era stata costituita con un capitale sociale di 2mila euro appena quattro giorni prima della compravendita. Un passaggio definito quanto meno allarmante dai magistrati ... ilfattoquotidiano.it Juve Stabia, sequestrate quote e patrimonio del club: indagini sul passaggio di proprietàNuovo terremoto giudiziario attorno alla Juve Stabia, club che si appresta a disputare i playoff per la promozione in Serie A. La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribun ... calciomercato.com En Italia ha terminado la Serie B en su fase regular dejando a Venezia y Frosinone como NUEVOS EQUIPOS de #SerieA. Monza, Palermo, Catanzaro, Módena, Juve Stabia y Avellino, playoff. Sudtirol y Bari, playoff de permanencia; Reggiana, Spezia y P x.com Sudtirol 0-1 Juve Stabia - Alessandro Gabrielloni 36' reddit