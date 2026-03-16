Palermo-Juve Stabia martedì 17 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Rosanero quasi al completo a caccia di riscatto contro le vespe

Martedì 17 marzo 2026 alle 19:00 si gioca Palermo-Juve Stabia, partita valida per il turno 31 di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono stati resi noti i convocati delle due squadre. Il Palermo, con quasi tutta la rosa a disposizione, si prepara a scendere in campo contro le Vespe di Abate, in una sfida che si prospetta importante per entrambi i club.

Turno numero 31 di serie B che si apre con il Palermo di Inzaghi impegnato in casa contro la Juve Stabia di Abate. Una gara definita sfortunata dall’allenatore rosanero, ma in cui il Monza si è dimostrato più solido e bravo a sfruttare gli episodi a favore per portare il risultato a casa. Battaglia persa e con essa un pezzo di promozione diretta, ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Palermo-Juve Stabia (martedì 17 marzo 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Rosanero quasi al completo a caccia di riscatto contro le vespe Articoli correlati Palermo-Juve Stabia (martedì 17 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 31 di serie B che si apre con il Palermo di Inzaghi impegnato in casa contro la Juve Stabia di Abate. Tutto quello che riguarda Palermo Juve Stabia martedì 17 marzo... Temi più discussi: Palermo-Juve Stabia: biglietti gratuiti per le associazioni di volontariato; Palermo-Juve Stabia, le probabili formazioni: Blin al posto dello squalificato Ranocchia, Magnani torna titolare; Guida alla 31ª giornata di Serie B: apre Palermo-Juve Stabia, la Samp va a Carrara; Il Palermo con la Juve Stabia per dimenticare Monza, Inzaghi: Abbiamo debito verso i tifosi. Da Palermo-Juve Stabia a Frosinone-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie BLa Serie B è pronta a tornare in campo con le gare della 31ª giornata di campionato. In programma martedì e mercoledì. Di seguito. tuttomercatoweb.com Palermo-Juve Stabia diretta Serie B: segui la sfida tra Inzaghi e Abate LIVEI rosanero affrontano le 'Vespe' allo stadio 'Barbera': in palio punti pesanti per la zona playoff. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Quanto finirà la partita Prova a indovinare il risultato esatto di Palermo-Juve Stabia - facebook.com facebook Guida alla 28ª giornata di #SerieB: Samp in casa Juve Stabia, il Palermo ospita il Mantova x.com