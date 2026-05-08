Serie B sequestrate quote e intero patrimonio aziendale della Juve Stabia

La Polizia di Stato ha disposto il sequestro di tutte le quote e dell’intero patrimonio della società calcistica che milita in Serie B. L’operazione riguarda il club che gareggia nel campionato cadetto e si è conclusa con la confisca di beni e partecipazioni societarie. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso. La squadra continuerà le partite in programma, almeno nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro delle quote e dell’intero patrimonio aziendale della Juve Stabia, club che milita in Serie B. Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ai sensi dell’articolo 34, comma 7 del Codice Antimafia, è stato adottato su proposta congiunta del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, del procuratore di Napoli e del questore di Napoli “per preservare – spiega una nota – l’impresa dal pericolo di dispersione, alienazione e sottrazione del patrimonio, mentre è in atto l’esecuzione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria, disposta lo scorso mese di ottobre per bonificare la gestione societaria dal pericolo di condizionamento da parte della locale criminalità organizzata “.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie B, sequestrate quote e intero patrimonio aziendale della Juve Stabia Notizie correlate Leggi anche: Juve Stabia sotto sequestro: il Tribunale di Napoli congela quote e patrimonio del club Palermo vs Juve Stabia, trentunesima giornata Serie B 2025/2026:Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Approfondimenti e contenuti Juve Stabia: sequestrate le quote di AgnelloUna notizia sussurrata da giorni, anche se non era ben chiaro cosa stesse balenando all'orizzonte. Nella serata di oggi la Polizia di Stato, in applicazione del decreto applicativo ... ilmattino.it Juve Stabia nel caos: deferimento, penalizzazione e ombre sulla nuova proprietàContinua a regnare l’incertezza in casa Juve Stabia, al centro di una vicenda societaria sempre più complessa tra passaggi di proprietà,. tuttomercatoweb.com