Juve polemica a Lecce | VAR annulla due reti di Vlahovic

Durante la partita a Lecce, il direttore di gara ha annullato due reti di Vlahovic grazie all’intervento del VAR. Il rinvio di Siebert ha avuto un ruolo nel movimento dell’attaccante, ma non è chiaro come abbia influito esattamente. Inoltre, la rete di Kalulu non è stata convalidata dal video check, portando a un ulteriore intervento nel corso della partita. La decisione ha suscitato alcune discussioni tra i presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui