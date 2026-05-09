Juve polemica a Lecce | VAR annulla due reti di Vlahovic
Durante la partita a Lecce, il direttore di gara ha annullato due reti di Vlahovic grazie all’intervento del VAR. Il rinvio di Siebert ha avuto un ruolo nel movimento dell’attaccante, ma non è chiaro come abbia influito esattamente. Inoltre, la rete di Kalulu non è stata convalidata dal video check, portando a un ulteriore intervento nel corso della partita. La decisione ha suscitato alcune discussioni tra i presenti.
? Domande chiave Come ha influenzato il movimento di Vlahovic il rinvio di Siebert?. Perché la VAR non ha convalidato il gol di Kalulu?. Quali dettagli tecnici hanno spinto Colombo a consultare il monitor?. Cosa prevede il regolamento sull'interferenza senza contatto fisico in area?.? In Breve Gol di Vlahovic su cross di Cambiaso dopo soli 15 secondi dal fischio.. Arbitro Colombo annulla gol di Kalulu per interferenza di Vlahovic su Siebert.. Partita disputata sabato 09 maggio 2026 presso lo Stadio Via del Mare.. Decisioni arbitrali basate su linee VAR e valutazione soggettiva del direttore Colombo.. Dusan Vlahovic vede annullati due reti della Juventus allo Stadio Via del Mare di Lecce, in una serata di sabato 09 maggio 2026 segnata da decisioni arbitrali controverse.🔗 Leggi su Ameve.eu
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