VAR annulla il gol di Dimarco | le decisioni controverse di Manganiello nel match Inter-Lecce

Il VAR ha annullato il gol di Dimarco durante la partita tra Inter e Lecce, a causa di una posizione irregolare dell’attaccante. La decisione di Manganiello ha suscitato molte discussioni tra i tifosi, soprattutto perché ha fermato un’azione potenzialmente decisiva. La partita, valida per la 26ª giornata, ha visto entrambe le squadre impegnarsi in un confronto intenso, con l’Inter che ha cercato di mantenere il ritmo elevato fino alla fine.

inter lecce 26ª giornata 202526 si è rivelata una prova di ritmo e organizzazione, con l’Inter capace di imporre la sua leggerezza di manovra nel finale e chiudere la sfida sul 2-0. L’incontro ha mostrato una gestione arbitrale puntuale, sorvegliata dalla sala VAR, e una serie di episodi chiave che hanno influito sui tempi della partita. Il confronto ha evidenziato una dinamica tattica intensa, dove le due squadre hanno cercato di controllare i ritmi senza cercare scorciatoie, affidandosi a un’interpretazione coerente dei contatti in campo. La rete decisiva di Henrikh Mkhitaryan e la marcatura di Manuel Akanji hanno completato il passivo, chiudendo una serata in cui la direzione di gara ha giocato un ruolo centrale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Moviola Lecce Inter: il VAR cancella la perla di Dimarco, gli episodi dubbi del match sotto la direzione di ManganielloIl VAR ha annullato una spettacolare metà campo di Dimarco durante il match tra Lecce e Inter, causando discussioni tra i tifosi.

Rigore Udinese annullato: le decisioni di Rapuano e del VAR nel match contro il LecceIn una partita di Serie A tra Udinese e Lecce, il risultato finale è stato di 1-1.

Udinese-Sassuolo, il Var annulla il gol del pareggio alla squadra di casa: cos’è successoAl minuto 70 di Udinese-Sassuolo, la squadra di casa aveva trovato il gol del pareggio con Bertola da calcio d’angolo. Dopo qualche secondo c’è stato un check del Var per presunto fallo di mano dello ... gianlucadimarzio.com

Bologna-Parma, ancora polemica Var: rosso dopo soli 20' a Pobega e gol annullato per offside dubbio, finale incredibileL'arbitro Collu aveva sanzionato solo col giallo l'intervento falloso su Keita in Bologna-Parma, sui social scoppia la rivoluzione dopo gli altri casi di ieri in Genoa-Napoli ... sport.virgilio.it

Serie A, Cagliari-Lazio: i biancocelesti cercano la risalita Lecce-Inter 0-2: i nerazzurri faticano ma non si fermano Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 Ieri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/ - facebook.com facebook

Lecce-Inter non è stata una partita così "combattuta" come farebbe sembrare il gol al 75'. E' stata la classica partita dell'Inter in versione imprecisa sotto porta. Oltre ai due incredibili salvataggi sulla linea, sono tante le occasioni vere e potenziali avute dai neraz x.com