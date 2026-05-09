Juve basta il gol di Vlahovic | Lecce ko sorpasso sul Milan e +4 sulla Roma

La Juventus ha conquistato una vittoria contro il Lecce grazie a un gol di Vlahovic segnato al primo minuto. La vittoria permette ai bianconeri di sorpassare il Milan in classifica e di portarsi a quattro punti di vantaggio sulla Roma. La partita si è giocata al Via del Mare e si è conclusa con il risultato di 1-0.

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