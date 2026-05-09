Juve basta il gol di Vlahovic | Lecce ko sorpasso sul Milan e +4 sulla Roma

Da liberoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha conquistato una vittoria contro il Lecce grazie a un gol di Vlahovic segnato al primo minuto. La vittoria permette ai bianconeri di sorpassare il Milan in classifica e di portarsi a quattro punti di vantaggio sulla Roma. La partita si è giocata al Via del Mare e si è conclusa con il risultato di 1-0.

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Alla Juventus basta un gol di Vlahovic al 1' per battere il Lecce al Via del Mare. Grazie a questo successo la squadra di Luciano Spalletti, che ha sbagliato tante occasioni per chiudere la gara, si porta a 68 punti, scavalca il Milan impegnato domani a San Siro con l'Atalanta e stacca la Roma, portandosi a +4 in attesa della sfida dei giallorossi a Parma.  La formazione di Di Francesco resta invece a 32 punti a +4 sulla Cremonese che domani gioca con il Pisa per trovare i punti salvezza. La Juve inizia subito con decisione e dopo una manciata di secondi dal fischio d'inizio trova la rete del vantaggio grazie a Dusan Vlahovic che sfrutta un preciso assist di Cambiaso.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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