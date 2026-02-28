Al Como basta un tempo | tre sberle al Lecce e sorpasso sulla Juve

Il Como ha battuto il Lecce 3-1 nel match di oggi, andando in svantaggio con un gol di Coulibaly, ma reagendo rapidamente nel primo tempo grazie alle giocate di Perrone, che hanno portato alle reti di Douvikas, Rodriguez e Kempf. La vittoria consente al Como di sorpassare la Juventus in classifica. La partita si è conclusa con il Como in vantaggio, senza ulteriori cambi di risultato.

Como, 28 febbraio 2026 – Una vittoria (3-1) non scontata per il Como con i lariani che vanno subito sotto (gol di Coulibaly), poi la reazione immediata con un gran primo tempo orchestrato dalle giocate di Perrone, che hanno portato le reti di Douvikas, Rodriguez e Kempf. Le scelte di Fabregas Fabregas risparmia uomini in vista, della semifinale con l'Inter e lascia Nico Paz in panchina, schierando Caqueret, come trequartista. Il match inizia con il solito copione, Como in pressing costante e appena dopo 8' minuti non sfrutta l'occasione di andare in vantaggio con una grande imbucata proprio di Caqueret per Douvikas, con Falcone che riesce in uscita a salvare la porta.